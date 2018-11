Trump lança recado a Macron: franceses “estavam a começar a aprender a falar alemão” antes da intervenção dos EUA na II Guerra Mundial

Em publicação na rede social Twitter, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou hoje a criticar o presidente da França, Emmanuel Macron, por causa da alegada “formação de um Exército europeu”, intenção que Macron já desmentiu. Na mensagem em causa, Trump recorda que, na II Guerra Mundial, antes da intervenção dos EUA, os franceses “estavam a começar a aprender a falar alemão”. E avisa: “Paguem pela NATO ou não!”

“Emmanuel Macron sugeriu a criação do seu próprio exército para proteger a Europa contra os Estados Unidos, a China e a Rússia. Mas foi a Alemanha na primeira e segunda guerras mundiais – como é que isso correu para a França? Eles estavam a começar a aprender alemão em Paris, até os EUA chegarem. Paguem pela NATO ou não!”, escreveu Trump.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two – How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de novembro de 2018