Trump pede à China fim imediato das tarifas agrícolas

O Presidente dos EUA, Donald Trump, pediu na sexta-feira à China o fim imediato das tarifas aos produtos agrícolas norte-americanos face aos avanços nas negociações comerciais entre os dois países, adiantou a Efe.

“Pedi à China que levante de imediato todas as tarifas aos nossos produtos agrícolas (incluindo a carne de vaca, de porco, etc.), tendo em conta os progressos que temos feito nas negociações comerciais”, escreveu Trump na sua conta no Twitter.

I have asked China to immediately remove all Tariffs on our agricultural products (including beef, pork, etc.) based on the fact that we are moving along nicely with Trade discussions….

