Trump poderá estar de regresso às redes sociais numa nova plataforma

O ex-presidente dos Estados Unidos poderá estar de volta às redes sociais, mas desta vez numa plataforma criada pelo própria uma vez que ainda se encontra banido do Twitter, Facebook e Instagram.

A informação foi avançada por Jason Miller, este domingo, numa entrevista no Media Buzz, da Fox News, que afirma que esta nova plataforma vai “redefinir completamente o jogo” e atrair “milhões” de novos utilizadores. O conselheiro adiantou ainda que Donald Trump e a sua equipa já foi abordada por “várias empresas” para colaborarem nesta nova rede social.

.@JasonMillerinDC said President Trump will be "returning to social media in two or three months" with "his own platform" that will "completely redefine the game" and attract "tens of millions" of new users. #MediaBuzz

— #MediaBuzz (@MediaBuzzFNC) March 21, 2021