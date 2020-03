Trump quer mais cortes da taxa de juro pela Fed

O presidente norte-americano, Donald Trump, reagiu ao corte em 50 pontos base da taxa de juro directora pela Reserva Federal norte-americana considerando que não é suficiente e defende “mais cortes”.

“A Reserva Federal está a cortar, mas deve facilitar ainda mais e, o mais importante, alinhar-se com outros países/concorrentes. Estamos num jogo viciado. Não é justo para os Estados Unidos”, escreveu Donald Trump, no Twitter.

O Chefe de Estado norte-americano acrescentou ainda que “é tempo da Reserva Federal liderar. Mais facilidades e mais cortes”.

The Federal Reserve is cutting but must further ease and, most importantly, come into line with other countries/competitors. We are not playing on a level field. Not fair to USA. It is finally time for the Federal Reserve to LEAD. More easing and cutting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2020