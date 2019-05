Trump sem “pressa” para concluir acordo comercial com a China

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, assegurou que não tem “pressa” para concluir o acordo comercial que se tem vindo a arrastar com a China, afirma o jornal espanhol ‘Expansión’. Esta sexta-feira entrou em vigor o aumento das tarifas, de 10% para 25%, para 200 mil milhões de dólares (17.846 milhões de euros) em importações de produtos chineses.

“As conversas com a China estão a prosseguir de uma forma muito agradável”, explica Trump no Twitter. “Não há nenhuma mulher a pressionar, já que a China está a pagar tarifas de 25% aos Estados Unidos por 250 mil milhões de dólares em bens e produtos”, concluiu o presidente.

Talks with China continue in a very congenial manner – there is absolutely no need to rush – as Tariffs are NOW being paid to the United States by China of 25% on 250 Billion Dollars worth of goods & products. These massive payments go directly to the Treasury of the U.S….

