Trump sobre a guerra comercial com a China: “Vamos ganhar de qualquer forma”

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta segunda-feira, 15 de abril, que os Estados Unidos iam emergir desta disputa comercial com a China como vencedores. A guerra comercial entre as duas principais potências mundiais começou em 2018, depois de Trump anunciar a intenção de impor tarifas a produtos chineses.

“Vamos ganhar de qualquer maneira. Ou ganhamos por conseguirmos um acordo ou ganhamos por não conseguirmos um acordo”, garantiu Trump durante uma visita à cidade de Burnsville, no estado do Minnesota, diz a agência Reuters.

Os dois países com as maiores economias estão em confronto há nove meses e a guerra comercial já custou vários milhões de dólares, com diversos mercados financeiros a ficarem agitados.

A administração do presidente norte-americano impôs tarifas no valor de 250 mil milhões de dólares (221 mil milhões de euros) em importações de produtos provenientes da China, de forma a pressionar um fim às políticas que, de acordo com o gabinete de Washington, prejudicam as empresas dos Estados Unidos que competem com os chineses. A China respondeu com as suas próprias tarifas sobre os produtos que chegam dos Estados Unidos.

O secretário do Tesouro do governante, Steve Mnuchin, afirmou na segunda-feira que os negociadores para esta disputa comercial estão a fazer progressos. No entanto, sublinhou, em entrevista à Fox Business Network, que há mais trabalho a ser feito, nomeadamente a fiscalização.