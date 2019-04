Trump tenta bloquear investigação sobre as suas finanças

O presidente norte-americano, Donald Trump, três de seus filhos e sete das suas empresas entraram com uma ação federal na segunda-feira contra o Deutsche Bank e a Capital One Financial para impedir que estas instituições financeiras cumpram intimações federais de investigação das suas transações financeiras.

A ação federal, apresentada no Distrito Sul de Nova Iorque, alega que as intimações avançadas por comités da Câmara controlados pelos democratas não têm legitimidade. “As intimações foram emitidas para perseguir o presidente Donald J. Trump, para vasculhar todos os aspetos das suas finanças pessoais, dos seus negócios e das informações privadas do presidente e sua família”, diz o processo.

A ação também reclama que os democratas estão à espera de “tropeçarem em algo que possam expor publicamente e usar como uma ferramenta política contra o presidente”.

Maxine Waters, a presidente da Comissão de Serviços Financeiros e Adam Schiff, o presidente do Comité de Inteligência, ambos democratas, consideraram o processo “sem mérito”. Em 15 de abril, dois comités da Câmara dos Deputados emitiram intimações a várias instituições financeiras para obterem informações sobre as finanças de Trump. Ambos os bancos estiveram envolvidos no império imobiliário de Trump.

“O uso potencial do sistema financeiro dos Estados Unidos para fins ilícitos é uma preocupação muito séria. O Comité de Serviços Financeiros está a explorar esses assuntos, tentando envolver o presidente e seus associados”, disse Waters em comunicado.

Trump disse recentemente que pretende desafiar qualquer esforço dos democratas para investigar os seus assuntos. Entre outras coisas, os democratas têm procurado possíveis acordos que Trump possa ter com a Rússia.

O processo, que inclui The Trump Organization Inc. e os três filhos mais velhos de Trump, Donald Jr., Eric e Ivanka, afirma que o tribunal tem o poder de declarar as intimações inválidas.

O Deutsche Bank disse em comunicado que “continuamos comprometidos em fornecer informações adequadas a todas as investigações autorizadas e vamos cumprir a ordem judicial relativa a tais investigações”.