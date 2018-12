Trump vê “Paris a arder e China em queda” e volta a criticar Reserva Federal

A um dia do início da última reunião do ano da reserva federal norte-americana, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a criticar a possibilidade do organismo liderado por Jerome Powell avançar com uma nova subida das taxas de juro.

“É incrível que com um dólar muito forte e sem inflação, o mundo exterior a explodir à nossa volta, Paris a arder e a China em queda, a Fed está sequer a considerar outro aumento das taxas de juro”, escreveu, esta segunda-feira, Donald Trump no Twitter.

It is incredible that with a very strong dollar and virtually no inflation, the outside world blowing up around us, Paris is burning and China way down, the Fed is even considering yet another interest rate hike. Take the Victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2018

Esta não é a primeira vez que Donald Trump critica a política do banco central norte-americano. Em outubro, em entrevista à cadeia televisiva Fox, o líder norte-americano considerdou a ação do banco central a sua “maior ameaça”, defendendo que as taxas de juro estão a subir muito depressa.

A generalidade dos analistas acredita que a Fed irá proceder à quarta subida da taxas de juro este ano, na reunião que terá lugar esta terça e quarta-feira, depois de ter mantido inalteradas as taxas de juro no encontro de novembro, entre os 2% e os 2,25%, valores que permanecem sem alterações há três meses.

“A próxima reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) vai ser importante, dadas as diferenças significativas entre as expectativas dos mercados e a própria visão da Reserva Federal sobre a economia dos EUA. Se a Fed decidir surpreender os investidores, comprometendo-se com o avanço da sua política de aperto monetário, isso pode resultar em maior volatilidade e numa curva de rendimentos (yield) mais acentuada nos EUA”, disse Franck Dixmier, global head of fixed income da Allianz Global Investors (Allianz GI).