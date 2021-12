Trunfos alentejanos para o tempero e para o vinho

Bons vinhos e bom azeite não podem faltar à mesa sobretudo em épocas festivas, em que as refeições são preparadas ainda com mais carinho. No Alentejo, a Herdade do Monte Branco, com a sua prestigiada tradição vinícola, é berço dos Vinhos Rafeiro Alentejano, mas também de azeites de superior qualidade.

O Azeite Virgem Extra Alentejano – Herdade do Monte Branco, com apenas 0,2 de grau de acidez, tem um suave aroma e paladar, fruto de uma seleção das melhores azeitonas e de um processo produtivo que promete levar mais saúde e sabor à mesa do consumidor. Com o pvp de 5,50 euros, vemde-se apenas em lojas gourmet.

Por sua vez, o vinho regional alentejano Rafeiro é o resultado da mais prestigiada tradição vinícola da Herdade do Monte Branco. A marca homenageia o fiel cão rafeiro alentejano, símbolo da companhia ideal em momentos de descanso e alegria.

Seja para consumo próprio ou para oferecer no Natal, Ano Novo ou Dia de Reis, está disponível em packs de duas unidades, com o pvp de 10 euros, inferior à soma de preços das garrafas em separado, já que tanto o tinto como o branco e o rosé têm o pvp de 6,90 euros.

Ilustrados com referências desse “fiel amigo”, os packs encontram-se nas Lojas Garcias, Garrafeira Nacional, Continente e nalgumas lojas especializadas do canal Horeca, além da venda online.

Para mais informações: Tel.: 967 192 324 / 924 234 010 ou visite www.herdademontebranco.pt