Tudo o que precisa de saber para ajudar Moçambique

Foi na madrugada de 14 de março que o ciclone ‘Idai’ atingiu fortemente a cidade da Beira, em Moçambique, destruindo cerca de 90% do seu território. A catástrofe natural deixou mais de 400 mil pessoas sem casa e matou cerca de 442 pessoas, número que as autoridades moçambicanas não acreditam ser definitivo. As imagens de milhares de pessoas à espera de socorro e a lutar pela vida no topo dos telhados chocaram o mundo e gerou-se uma onda de solidariedade. Em Portugal, as iniciativas solidárias multiplicam-se e têm surgido nas mais variadas formas, convidando os portugueses a ajudar o povo moçambicano, membro da comunidade CPLP.

Na passada segunda-feira, os CTT, em parceria com os Correios de Moçambique, colocaram à disposição dos portugueses cerca de 200 mil embalagens solidárias com o objetivo de recolher roupa para as diferentes faixas etárias afectadas. As embalagens esgotaram em apenas 24 horas, forçando o término da iniciativa que era suposto durar até 8 de abril. Fonte dos CTT garantiu ao Jornal Económico que “não têm informações” se vão repor o ‘stock’ das caixas de recolha e convida os portugueses “a estarem atentos ao site” da entidade.

Mas caso queira contribuir, há muitas outras iniciativas em curso com o objetivo de ajudar o país africano.

A Embaixada de Moçambique, por exemplo, apela à comunidade portuguesa que entregue alimentos enlatados na sede da Cruz Vermelha Portuguesa, em Lisboa. Joaquim Bule, o embaixador moçambicano em Portugal, sublinha a importância de alimentos “com prazo de validade prolongado” assim como a necessidade de produtos de tratamento de água, de higiene e de limpeza.

A Câmara Municipal de Lisboa, que já doou 150 mil euros, lançou a ação solidária ‘Lisboa Abraça Moçambique’ e convida os portugueses a entregarem os seus donativos num dos 11 pontos de recolha oficiais (ver lista aqui). Por lá, além dos bens já pedidos pela embaixada moçambicana, destaca-se a necessidade de medicamentos para infeções gastrointestinais e analgésicos.

As fadistas Ana Moura e Gisela João e os cantores Legendary Tigerman, Rita Redshoes, Rodrigo Leão, Dino D’Santiago, Sara Tavares, Conan Osiris e Salvador Sobral são apenas alguns dos 46 nomes convidados do concerto solidário ‘Mão dada a Moçambique’, que acontece no próximo dia 2 de abril no Capitólio, em Lisboa. Os bilhetes normais custam 20 euros (e podem ser adquiridos aqui) e o valor reverte na totalidade para as associações-parceiras da iniciativa que se comprometem a encaminhar a ajuda até ao país africano. Graças aos recentes escândalos associados a iniciativas solidárias, as oito associações escolhidas pela organização do concerto concordaram em assinar um carta de compromisso pública, “que garante a transparência e a monitorização das verbas angariadas”, segundo cita o Observador. Caso não tenha disponibilidade na data agendada, há a opção de adquirir um bilhete-donativo, que não dá acesso ao espetáculo mas que garante a contribuição.

Também a 2 de abril, a RTP e a Antena1 vão dedicar o dia a Moçambique e levar a cabo diversas emissões especiais entre as 10 horas e a meia-noite. Durante esse período, o canal de televisão português e a estação de rádio terão abertas várias linhas telefónicas para receber chamadas de valor acrescentado. Segundo o comunicado, também haverá “um ‘call center, destinado a assistir e a esclarecer pessoas que estão fora de Portugal e/ou queiram doar um valor superior’.

Apenas 36 horas após a tragédia, a revista Visão colocou nas bancas uma edição especial 100% dedicada à tragédia no país lusófono. A revista ‘Moçambique no Coração’ custa 2,5 euros e resulta de um esforço colectivo de 35 empresas, uma gráfica e uma distribuidora que cobriram os custos de produção dos 50 mil exemplares impressos. A revista está à venda em todo o país e o valor total é doado à Missão Cruz Vermelha em Moçambique. Se não a encontrar em banca, pode sempre encomendá-la através da linha de apoio ao cliente da Trust In News, ao qual acresce o valor de envio de 0,49 euros (caso não seja assinante do grupo).

A SIC, o Expresso e a SIC Esperança lançaram a campanha ‘Apoiar Moçambique’, ao qual já se juntaram outras empresas como a Wells, as Águas de Portugal, o Grupo Lusíadas Saúde e a EDP. A campanha visa a angariação de fundos e decorre até 29 de março. Para contribuir, pode utilizar a linha solidária (760 10 30 10), cuja chamada tem o custo de 0,60 euros, ou efectuar uma transferência bancária (consulte o IBAN aqui). As verbas angariadas serão entregues à associação APOIAR.

O mundo do futebol não quis ficar fora de jogo. As receitas da bilheteira da 28º jornada da Liga, entre o Vitória de Guimarães e o Desportivo de Chaves, um jogo que acontece já no próximo dia 7 de abril, vão reverter a favor das vítimas do ciclone que devastou a cidade moçambicana. Caso tenha um lugar anual, comprado no inicio da época que lhe dá acesso a todos os jogos, poderá sempre comprar um bilhete que funcionará apenas como donativo.

No dia 30 de março, acontece um jogo solidário entre equipas femininas de futebol do Sporting e do Benfica no Estádio do Restelo, em Lisboa. Os bilhetes custam 2,5 euros e o valor será doado na totalidade para as associações que se encontram no terreno. A partida arranca às 16 horas e será transmitida em direto na TVI, nesta que é a primeira vez que um canal generalista transmite um dérbi de futebol feminino.

No próximo dia 3 de abril, o Sporting Clube de Portugal defronta-se com o Benfica para a Taça de Portugal e vai levar a cabo uma ação de recolha de bens nesse mesmo dia. Enlatados de abertura fácil, bolachas, lixívia ou sabonetes são os produtos principais que o clube de futebol português quer angariar para entregar à Cruz Vermelha Portuguesa, entidade que se compromete a distribuir as ajudas recolhidas. Caso não consiga ir até ao estádio, descubra outros pontos de recolha leoninos aqui.

Também o clube dos encarnados está a comandar uma recolha de alimentos, especialmente de enlatados, para serem enviados para Moçambique, cujo transporte será assegurado pelo Benfica, segundo o Record. Até ao último dia do mês, pode entregar as suas contribuições em qualquer Casa do Benfica do país. No estádio, os bens podem ser entregues a partir do próximo dia 27 e apenas até dia 31 de março.