Turismo Centro quer aeroporto em Monte Real para servir Fátima e região

“A abertura de Monte Real à aviação civil é uma janela de oportunidade para a região e para o país, que será possível com um investimento de 30 milhões de euros, infinitamente menor do que outros investimentos”, disse Pedro Machado, em Fátima (concelho de Ourém, distrito de Santarém), nos VII Workshops Internacionais de Turismo Religioso, que decorrem até sábado.

O mote para as declarações do líder da Entidade Regional foi a nova rota aérea entre o santuário francês de Lourdes e Lisboa, criada recentemente pela companhia Ryanair.

“É um sinal evidente de que chegou a altura de se avançar com uma estrutura aeroportuária no Centro de Portugal, que sirva o Santuário de Fátima. Se Lourdes é viável, um aeroporto que sirva Fátima também o será”, sublinhou Pedro Machado, que preside também à Agência Regional de Promoção Turística do Centro de Portugal.

Machado lembrou ainda que em 2017, ano da visita do papa Francisco, Fátima recebeu mais de sete milhões de visitantes, segundo dados oficiais. Esse número esteve muito perto de ser atingido de novo em 2018.

O líder da Turismo Centro assegura que adaptação de Monte Real a voos comerciais “será rápida e relativamente barata”, citando um estudo da firma alemã de consultoria estratégica Roland Berger que aponta para um investimento de 25 milhões de euros em seis meses.

Para que uma operação aeroportuária seja sustentável é preciso um número mínimo de 1,2 milhões de passageiros, segundo os critérios do Instituto Nacional de Aviação Civil.

“Abrir Monte Real à aviação comercial justifica-se e é viável. Assim o poder político o queira”, concluiu Pedro Machado.

Os Workshops Internacionais de Turismo Religioso, que decorrem até sábado em Fátima e na Guarda, são organizados pela ACISO – Associação Empresarial Ourém Fátima, em colaboração com a Câmara de Ourém e com o apoio do Santuário de Fátima, do Turismo do Centro, do Turismo de Portugal e da Câmara da Guarda.

Os organizadores esperam cerca de mil participantes e mais de 40 expositores.