Turismo da Madeira apresenta quebra de 81% nas dormidas em janeiro

A Madeira apresenta uma quebra de 81% nas dormidas, em janeiro, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados do INE indicam que existiram 90 mil dormidas, na Madeira, em janeiro.

As dormidas de residentes apresentaram uma quebra de 56%, para as 21 mil dormidas, e as dormidas de não residentes, desceram 84%, para as 69 mil dormidas.

A estada média na Madeira, em janeiro, ficou em 4,22 noite, uma quebra de 20%, de acordo com a INE.

Nas pousadas e quintas da Madeira verificou-se uma descida de 87%, nas dormidas, diz o INE, para as cinco mil, contrastando com as 45 mil, verificadas no período homólogo.