Turismo da Madeira cai nas dormidas mas sobe nos proveitos

O turismo da Madeira registou um aumento de 3% e de 6,2%, em junho, nos proveitos totais e de aposento apesar da quebra de 5,2% nas dormidas, diz a Direção Regional de Estatística (DREM).

Em junho os proveitos totais chegaram aos 46,1 milhões de euros enquanto que os de aposento ficaram nos 31,5 milhões de euros. Já as dormidas ficaram nas 821,5 milhares.

A registar ainda o decréscimo de 8,3% nas dormidas na hotelaria, apesar de terem representado 83,3% do total das dormidas, e ainda o crescimento de 13,1% nas dormidas no alojamento local, um setor que já tem um representação de 14,8%.

Em crescimento está também o turismo em espaço rural e de habitação, que subiu 20,7%, mas que representa 1,9% do total das dormidas.

Verificou-se em junho uma taxa de ocupação cama de 68,6%, uma quebra de 6,5% no período homólogo, e um crescimento de 2,5% no rendimento médio por quarto (RevPAR), no alojamento turístico, enquanto que na hotelaria esse parâmetro, teve uma subida de 3,5% para os 66,73 euros.