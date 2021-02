Turismo da Madeira quebrou 66% em dezembro

O turismo da Madeira apresentou uma quebra de 66%, em dezembro, nas dormidas, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM). Os proveitos totais e de aposento caíram 66% e 65%.

As quebras nas dormidas apresentadas pela Madeira foram inferiores às registadas no território continental, onde chegaram aos 72%. No território nacional os proveitos totais e de aposento desceram 73% e 74%, enquanto que na Madeira ficaram pelos 66% e pelos 65%.

Em dezembro a hotelaria concentrou 69% das dormidas, uma quebra de 71%, em comparação com o período homólogo. O alojamento local teve uma quota de 45% do total das dormidas, uma descida de 27% face ao mesmo período do ano anterior.

Nos mercados emissores verificaram-se quebras substanciais. No mercado francês a quebra foi de 76%, na Grã-Bretanha de 67% e na Alemanha de 56%. O mercado nacional caiu 43%.

A estada média ficou em 4,93 noites, em dezembro, a taxa de ocupação-cama do alojamento turístico fixou-se em 19,9%, uma quebra de 21% em comparação com o ano anterior.

A taxa de ocupação-quarto ficou pelos 23,2%. O rendimento por quarto (RevPAR), saldou-se em 17,66 euros uma quebra de 48%, em dezembro, face ao período homólogo.

Já o proveito por quarto utilizado (ADR) caiu de 76,23 para os 72 euros em dezembro.