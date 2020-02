Turismo de Portugal alerta para impacto negativo do fim dos vistos Gold em Lisboa e no Porto

Na sequência da recente aprovação da alteração do Regime das Autorizações de Residência para Investimento, a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) veio alertar para o impacto negativo da medida que ditou o fim dos ‘vistos gold’ nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

“Limitar a atribuição dos vistos gold às regiões de baixa densidade, deixando de estar prevista para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, é ignorar o importante contributo económico que estes investimentos têm tido em diversas atividades, entre as quais o Turismo. Estes investidores estrangeiros têm um potencial extremamente importante para a economia nacional e local”, adianta Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal.

“Além disso, a imagem do país em nada fica beneficiada com estas constantes alterações legislativas e fiscais, que lançam a dúvida e a instabilidade neste mercado, afastando investidores internacionais”, garante o presidente da CTP.

A CTP diz que “entende a importância de captar o investimento para as restantes regiões do país, mas lembra que este programa é crucial para alguns segmentos da actividade turística como é o caso do Turismo Residencial e apresenta um significativo potencial de crescimento nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, com realidades muito distintas nos diferentes municípios que as constituem”.

Um estudo da Imovendo revela que “No terceiro trimestre de 2019 apenas cerca de 3,1% do volume de negócios do mercado respeita ao investimento estrangeiro “Gold”.

A limitação do investimento imobiliário proveniente das Autorizações de Residência para a Atividade de Investimento (vulgo, “Vistos Gold”) em Portugal não deverá ter qualquer impacto nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, uma vez que, desde 2017 que o investimento realizado por estrangeiros em Portugal no âmbito do programa ‘Vistos Gold’ tem vindo a cair, alerta a consultora imobiliária imovendo na sua análise mensal do mercado, diz a Imovendo.