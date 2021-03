Turismo de Portugal elogia criação de livre-trânsito pela Comissão Europeia

O Turismo de Portugal considera favorável a criação do livre-trânsito digital que comprove a vacinação contra a Covid-19, uma iniciativa da Comissão Europeia.

“O Turismo de Portugal recebe com agrado a notícia sobre a proposta legislativa da Comissão Europeia para a criação de um livre-trânsito digital que comprove a vacinação, testagem ou recuperação da Covid-19, com vista à retoma da livre circulação entre Estados-membros. Este tema foi suscitado na reunião extraordinária de ministros do Turismo da EU [União Europeia], realizada em Lisboa no passado dia 1 de Março, e reiterada na reunião de diretores gerais de Turismo a 8 de Março. A Comissão Europeia reconheceu e manifestou, logo a 1 de março, a importância deste passo para a retoma da mobilidade, garantindo que um sistema deste tipo nunca poderá ser discriminatório e deverá sempre salvaguardar questões como a privacidade e a proteção de dados”, assume um comunicado desta entidade.

Para o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, “esta é uma medida importante para a recuperação de uma das indústrias mais afetadas pela pandemia global”.

“O Turismo de Portugal e os seus congéneres europeus manifestaram recentemente em Lisboa estar preparados e disponíveis para colaborar com a Comissão Europeia para que esta solução venha a ser implementada em tempo recorde no espaço europeu e possa, em breve, ser extensível a mercados não Schengen”, adianta este responsável.

Recorde-se que após a aprovação pelos vários países membros da União Europeia, o livre-trânsito digital deverá entrar em vigor em junho.