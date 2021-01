Turismo do Centro apresenta novas iniciativas para as Rotas das Invasões Francesas

O projeto turístico das Rotas das Invasões Francesas, desenvolvido pelo turismo do Centro, apresentou novas iniciativas, juntando regiões transfronteiriças do Centro de Portugal e de Castela e Leão.

“Decorreu hoje [dia 22 de janeiro], em formato ‘online’, o quarto Comité de Direção do projeto Interreg NAPOCTEP – Rotas Napoleónicas por Espanha e Portugal. Este é um importante produto turístico que junta as regiões transfronteiriças do Centro de Portugal e de Castela e Leão e que visa o desenvolvimento dos territórios abrangidos”, destaca um comunicado do Turismo do Centro.

De acordo com esta nota, “a reunião serviu para apresentar trabalhos já desenvolvidos no âmbito do projeto, assim como apontar caminhos para o futuro”.

“O destaque vai para a apresentação das rotas turísticas relativas à Terceira Invasão Francesa, que teve início em julho de 1810 e terminou em abril de 1811. No território nacional, a invasão iniciou-se em Almeida e continuou para o Bussaco, onde teve lugar uma importante batalha, tendo terminado nas Linhas de Torres Vedras, de onde os invasores retiraram, sem sucesso”, adianta o referido comunicado.

O Turismo do Centro assinala ainda que, “no encontro de hoje foi também lançado o desafio para que, no futuro, sejam integradas as rotas das duas primeiras Invasões Francesas, associando, deste modo, outros municípios com importante património histórico”.

Esteve presente a Federação Europeia das Cidades Napoleónicas, representada por Jacques Mattei e Eleonora Berti, os quais apresentaram as iniciativas previstas para a Comemoração do Bicentenário da Morte de Napoleão, que se comemora este ano e à qual os parceiros se vão associar.

“O objetivo do projeto Interreg NAPOCTEP, liderado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, é transformar o património da época das invasões francesas – assente nas Rotas Napoleónicas – num produto turístico de qualidade e sustentável, capaz de criar riqueza e emprego em zonas espanholas e do Centro de Portugal”, conclui o comunicado em questão.

O Turismo Centro de Portugal é a entidade que estrutura e promove o turismo na Região Centro do país.

Segundo a entidade em apreço, “esta é a maior e mais diversificada área turística nacional, abrangendo 100 municípios, e tem registado um intenso crescimento da procura interna e externa”, aproveitando o facto de conciliar “locais Património da Humanidade com a melhor costa de ‘surf’ da Europa, termas e ‘spas’ idílicos, locais de culto de importância mundial e as mais belas aldeias”.