Turismo: dormidas de residentes crescem 24,4% no Algarve

No país – e também na região do Algarve – as dormidas de residentes cresceram e as de não residentes diminuíram face ao ano anterior, revela o INE que indica um crescimento mensal das dormidas de portugueses no Algarve muito acima das outras regiões nacionais.

Os dados da “Atividade Turística Outubro de 2018”, compilados pelo INE revelam que no mês de outubro a hotelaria algarvia registou 1,8 milhões de dormidas, um aumento de 0,4% face ao mesmo mês do ano anterior explicado pela performance dos residentes, que apresentam uma variação positiva de 24,4%. Já as dormidas de estrangeiros caíram 2,7%, ainda assim, menos do que a média nacional (-3,2%).

Nos primeiros dez meses do ano o destino turístico mais emblemático do país totaliza 17,6 milhões de dormidas, uma quebra de 1,6% que é justificada pelos resultados dos não residentes, que acumulam 670 mil dormidas a menos.

No pólo oposto, até outubro há mais 388 mil dormidas de portugueses (+10,3%) do que as registadas em igual período do ano anterior.

O crescimento expressivo do mercado interno faz com que em dez meses de 2018 já se tenham realizado mais dormidas de turistas nacionais (mais de 4,1 milhões) do que em todo o ano 2017 (perto de 4 milhões).

Os hóspedes (+2,3%), dormidas (+0,4%) e proveitos totais (+4,7%) dos estabelecimentos hoteleiros e similares do Algarve registaram uma evolução homóloga positiva em outubro, informou ainda o Instituto Nacional de Estatística (INE), no final da semana.

Proveitos da atividade turística do Algarve atingiram 89 milhões

No Algarve, os proveitos totais atingiram 88,7 milhões de euros e os de aposento 60 milhões de euros em outubro, o que representou crescimentos de 4,7% e 2,6%, respetivamente.

Os proveitos totais crescem 4,3% nos primeiros dez meses do ano, ascendendo a mil milhões de euros, e já estão ao mesmo nível do resultado obtido em todo o ano 2017 na região, segundo dados do INE.

Ao nível do número de hóspedes, verifica-se um crescimento de 2,3% em outubro, para um total de 408 mil hóspedes no destino. A estada média mensal ascendeu a 4,41 noites e a taxa líquida de ocupação-cama foi de 52,6%. Entre janeiro e outubro os hóspedes crescem 1,1% e somam 3,9 milhões.