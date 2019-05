1: Qual o fator diferenciador de Portugal como destino turístico?

Margarida Gameiro, Porta-voz da momondo para Portugal

De acordo com as pesquisas feitas nos vários domínios da momondo, motor de busca de viagens, hotéis e aluguer de carros, no período de 01/06/2018 a 31/12/2018, para voos ida e volta em classe económica durante o ano de 2019, Lisboa continua a ser a cidade Portuguesa com maior atratividade junto dos seus utilizadores, seguida de Faro, Porto e Funchal. Também Ponta Delgada mostra ser um destino de eleição, principalmente para os nossos utilizadores portugueses, checos, britânicos, espanhóis e americanos. Os utilizadores brasileiros são os que, de facto, mais procuram por Portugal como destino de viagem, indo ao encontro dos mais recentes dados partilhados pelo Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, que confirma o aumento significativo de brasileiros em Portugal. Também os franceses e polacos encontram em Portugal um destino privilegiado de férias, colocando o nosso país no 3º lugar dos destinos mais procurados pelos utilizadores destes mercados.

Se olharmos apenas para os países dos aeroportos de origem, com Portugal como destino, o ranking muda um pouco, com a Alemanha, a Dinamarca, a Suíça, a Roménia e a Finlândia a constituírem o top 5.

São vários os motivos que podem contribuir para este cenário e inúmeros os dados e estudos sobre Portugal que nos ajudam a perceber o fenómeno. O World Economic Forum elaborou um estudo em 2018, mostrando que Portugal é o 4º país mais seguro do mundo e em 2017, um relatório bianual sobre ‘Travel & Tourism Competitiveness’ dava Portugal como o 14º país do mundo mais atrativo para se viajar. A juntar a isto, o clima ameno e os preços acessíveis a comparar com outras capitais europeias poderão também ajudar a entender esta questão.

Paula Duarte, Diretora-geral do Dolce by Wyndham CampoReal

É um facto que as notícias sobre o sucesso do turismo em Portugal são cada vez mais frequentes: é o recorde do número de turistas, estarmos em destaque na lista dos melhores países a visitar e a juntar a isso os prémios que o país acumula nesta área, exemplo disso a distinção dos ‘World Travel Awards’ que consideraram Portugal como o ‘Melhor Destino da Europa e do Mundo’, que confirmam esta atual tendência e é fácil perceber porquê. O motivo mais evidente é, sem dúvida, o facto de ser um país apelativo pelas suas condições atmosféricas. Verões quentes e invernos com clima ameno convidam a umas férias de sol durante todo o ano. Entre a grande diversidade de praias, mais de 300 têm condições de excelência e são galardoadas como praias ‘Bandeira Azul’. Por outro lado, contribui muito para o turismo o facto de Portugal ser um país que mantém e preserva a cultura e a tradição, tendo uma forte história que cativa e conquista quem o visita.

A gastronomia, a forte cultura vínica e as paisagens de cortar a respiração acabam por ser outros fatores que não deixam nenhum turista indiferente. Ainda mais importante que tudo isto é a recetividade do povo português, que nunca desilude e é considerado afável, genuíno e sincero.

Diversidade cultural, a tradição e a história que se aliam à inovação e à modernidade, uma gastronomia rica e o saber receber são fatores que continuam a fazer de Portugal um dos países mais apetecíveis para o turismo. Além disso, somos um país pequeno e isso também é positivo porque o turista pode vir para uma cidade como Lisboa, se quiser visitar a praia tem à sua disposição várias opções sem ter de fazer grandes deslocações, mas se lhe apetecer ter uma experiência mais campestre consegue, por exemplo, em meia hora chegar a uma cidade como Torres Vedras. Paralelamente a tudo isto, não podemos esquecer a segurança, que é um aspeto que nos dias de hoje é sem dúvida um fator diferenciador. Somos um país onde quem nos visita se sente seguro, seja para viajar sozinho ou em família.

Luís Pedro Martins, Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal

Portugal tem vindo a consolidar-se como um destino turístico de eleição. A diversidade da oferta é a grande mais-valia do País, que é bem visível, por exemplo, no território da Turismo do Porto e Norte de Portugal. Terra, mar, serra, património iconográfico e material, produtos gastronómicos e os vinhos são tudo trunfos que, se apresentados de forma integrada e trabalhados em rede, podem trazer cada vez mais turistas até nós. Esse é um grande desafio: trazê-los cá pela primeira vez, diversificando mercados, porque os números disponíveis indicam que depois de experimentarem o destino Portugal boa parte dos turistas ficam fidelizados, aumentando desta forma o tempo médio de estada. Durante muitos anos o país foi visto como um destino de sol e praia, mas há muito que essa ideia vem sendo esbatida, tendo sofrido uma grande transformação de paradigma, sendo hoje possível fazer ofertas com uma série de produtos capazes de cativar públicos à procura de coisas muito diferentes. Temos várias vantagens competitivas, e uma delas é o património monumental secular. Não há muitos países no mundo com tanto património em bom estado de conservação e que conta a história de um povo e de uma civilização. Cabe aqui, por exemplo, o património religioso, particularmente valioso na Região Norte, e que tem sido decisivo no forte crescimento da vertente religiosa do turismo. A beleza das paisagens do nosso país, as pessoas e a diversidade gastronómica, onde se incluem os vinhos, são outros fatores diferenciadores que potenciam duas vertentes turísticas – o turismo de natureza e o enoturismo -, que têm crescido muito significativamente. A montante, Portugal goza de condições como a segurança, a cada vez maior qualidade das infraestruturas e o saber receber bem que ajudam a fazer do País um destino de referência na área do turismo.

Sérgio Sequeira, Country Manager do TheFork

Portugal é hoje um dos destinos mais interessantes do ponto de vista turístico, não só pelos aspetos que lhe são mais inerentes como a geografia, o clima (com uma das maiores disponibilidades de sol da Europa), mas também pela oferta gastronómica e hoteleira. Com o aumento da procura por Portugal, aumentou também a necessidade de modernizar processos e estruturas que facilitem, hoje, o acesso ao que o país tem de melhor. Na perspetiva do consumidor, o papel do TheFork é ajudar a escolher o restaurante mais adequado para cada ocasião, efetuar a reserva e beneficiar dos melhores preços. Estes benefícios estão disponíveis na gratuita App TheFork que dá acesso a fotos, comentários e avaliações em mais de 2.300 restaurantes em Portugal e, em três cliques, permite a reserva com confirmação imediata. Já na perspetiva da restauração, o TheFork desempenha um papel de modernização na relação dos restaurantes com os seus clientes, na sua angariação, na gestão da reserva, da sala, e do próprio serviço ao cliente, antes, durante e depois da refeição. Hoje em dia, em Portugal, mais de 2.300 restaurantes utilizam a tecnologia TheFork e, em particular, mais de 500 utilização a sua versão profissional. A abertura de espírito dos gestores portugueses, tem permitido uma adoção massiva da nossa tecnologia pelos restaurantes, e, comparando com os restantes países onde o TheFork está presente, Portugal é o país com maior utilização do software para restaurantes TheFork Manager.

Ao mantermos as nossas tradições, valorizando o que é regional, em equilíbrio com a inovação tecnológica, continuaremos a apontar na direção do sucesso, mantendo os níveis de procura crescentes, pela satisfação dos turistas que recebemos.