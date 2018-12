Turismo volta a crescer e já representa 13,7% do PIB nacional

O peso do turismo na economia nacional continua a aumentar de forma consistente. De acordo com a Conta Satélite do Turismo, divulgada esta manhã pelo INE – Instituto Nacional de Estatística, o consumo do turismo no território português atingiu, em 2017, a marca de 13,7% do PIB – Produto Interno Bruto, o que corresponde a 26,7 mil milhões de euros.

“Este resultado evidencia um crescimento de 14,5% face a 2016, ano em que o consumo turístico em Portugal valia 12,5% do PIB. Desde 2014, aliás, o crescimento anual deste indicador foi de 0,3 pontos, pelo que o registo do ano passado (+1,2 pontos, quatro vezes mais) se torna ainda mais significativo”, destaca um comunicado da Secretaria de Estado do Turismo.

Em paralelo, o peso dos turistas estrangeiros no consumo turístico no território subiu de 61,2% em 2014 para 63,1% no ano passado.

Também o Valor Acrescentado Bruto (VAB) gerado pelo turismo registou uma subida expressiva, passando de 6,9% em 2016 para 7,5% no ano passado.

“Por outro lado, o emprego no turismo também continua a crescer de forma sustentada, acompanhando o dinamismo desta atividade ao longo de todo o ano. De acordo com o INE, em 2016 o emprego no turismo aumentou 4,8%, para um total de 417 mil vínculos a tempo completo, o que representou nesse ano 9,4% do emprego nacional. E em 2016, as remunerações do turismo cresceram 7,6%, mais do que em 2015 (5,7%)”, assinala o referido comunicado.

O documento acrescenta ainda que “Portugal está entre os países europeus com maior peso do consumo turístico, com maior VAB do turismo e com mais postos de trabalho no turismo”.

Para a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, estes dados evidenciam “a importância do turismo na economia nacional”.

“Nos últimos anos, o turismo tem evidenciado um forte crescimento, mas ao mesmo tempo um crescimento sustentável, aumentando mais em valor do que em volume de turistas e diminuindo o índice de sazonalidade, o que se tem refletido na criação de postos de trabalho e manutenção de emprego ao longo do ano”, defende Ana Mendes Godinho.

A secretária de Estado do Turismo acrescenta :”tenho percorrido o país de norte a sul e tenho testemunhado como o dinamismo do turismo também tem funcionado como mobilizador territorial”.

“Estes resultados são muito bons mas não podemos baixar os braços; temos de continuar a trabalhar, com ainda mais motivação”, alerta a secretária de Estado do Turismo.