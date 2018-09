“Turistas a mais? Não, temos ainda de aumentar o fluxo”, defende António Costa

Ler mais

O primeiro-ministro considera que o sector do turismo em Portugal tem dado um contributo fundamental para a economia, mas que ainda se encontra aquém do pretendido, fixando como objetivo que o sector tenha um peso de 10% no PIB. “Turistas a mais? Não, temos ainda de aumentar o fluxo”, disse António Costa, que falava na sessão de abertura da IV Cimeira do Turismo, que decorre esta quinta-feira, 27 de setembro, em Lisboa.

António Costa defendeu que Portugal ainda não atingiu um pico de capacidade no turismo e que o peso do sector no produto interno bruto (PIB) tem de aumentar ainda em dois pontos percentuais, para 10%.

“Estamos ainda aquém do pretendido e temos, no mínimo, de alcançar os 10% de peso no PIB que é a média da Uniáo Europeia, sendo que em Portugal esta percentagem se situa nos 8%”, disse.

Para tal, em seu entender, importa continuar a apoiar a estratégia de crescimento sustentável, assente em estratégias público-privadas, há muito convergentes e que são responsáveis pelo sucesso de Portugal enquanto destino turístico de qualidade.

Certo de que o sector vai continuar a desenvolver-se de forma sustentada, respeitando os equilíbrios tanto da natureza como das cidades, sublinhou ainda que o apoio continuará a estar focado no interior do país que, onde se situam as regiões turísticas de maior crescimento, como o Centro e do Alentejo.