Turistas do Chipre, Lituânia e Suécia vão poder viajar para Portugal sem ter de fazer quarentena

Chipre, Lituânia e Suécia vão juntar-se à ‘lista verde’ de Portugal a partir de segunda-feira. O Governo português informou este sábado que atualizou a lista de países que podem fazer viagens para o país sem necessidade de quarentena, retirando este trio europeu da lista negra por todos terem menos de 500 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Assim, os passageiros dos voos oriundos destes países deixam de ter de cumprir o período de isolamento profilático em (domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde) de 14 dias à entrada do território continental a partir das 00h00 do dia 31 de maio. Os viajantes cipriotas, lituanos e suecos podem aterrar em Portugal continental independentemente do motivo.

No entanto, quem voa da África do Sul, Brasil e Índia tem autorização para fazer apenas viagens essenciais e tem de cumprir quarentena. Segundo o Ministério da Administração Interna, “também só são permitidas viagens essenciais para países que não integrem o espaço Schengen, salvo se integrarem a recomendação da União Europeia que classifica os mesmos como países seguros”.

“Consideram-se viagens essenciais designadamente as destinadas a permitir o trânsito ou a entrada em Portugal de cidadãos em viagens por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias”, recorda o gabinete de Eduardo Cabrita, em comunicado.

À semelhança de outros destinos, quem queira voar para Portugal (exceto bebés com menos de dois anos) têm de apresentar um teste PCR de rastreio à Covid-19 negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque. As companhias aéreas incorrem em contraordenação punida com multa de 500 a 2 mil euros por passageiro que embarque sem esse documento.