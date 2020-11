Turma de 25 alunos do Caniço em isolamento após contacto com caso positivo de covid-19

Uma turma de 25 alunos da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Caniço, foi colocada em regime não-presencial, após contacto de um aluno com um caso positivo de coronavírus, confirmou a Secretaria Regional da Educação.

Na atualização da situação do covid-19 nas escolas da Madeira, a Secretaria Regional da Educação, disse ainda que na EB/PE Visconde Cacongo, existe “um aluno em confinamento desde ontem, devido a contacto próximo com um caso positivo”.

No dia anterior a Secretaria Regional da Educação confirmou que na EBS da Calheta/Polo da Ponta do Pargo uma “classe de sete alunos do pré-escolar está em isolamento profilático, após contacto da respetiva educadora com um caso positivo”.

A Secretaria Regional da Educação confirmou também que o Infantário ‘O Principezinho’ reabriu esta quinta-feira “depois de todos os testes realizados a crianças e adultos terem resultado negativo”.