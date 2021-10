Turquia estreita laços com a Polónia a olhar para a União Europeia

Olaf Scholz, líder do SPD, disse no dia a seguir às eleições que o processo de formação do próximo Governo vai ser rápido: “Vamos ser rápidos. Vamos conseguir um Governo antes do Natal”, disse Scholz em conferência de imprensa. No entender de Francisco Seixas da Costa, esta declaração “provocaria uma gargalhada” em Portugal.