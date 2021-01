Twitter baniu CEO da My Pillow por insistir na vitória eleitoral de Donald Trump

O gestor Mike Lindell, presidente executivo da My Pillow, uma empresa norte-americana de roupas de cama, foi expulso da Twitter, depois de insistir na vitória de Trump nas eleições presidenciais norte-americanas. O Twitter acredita que Lindell infringiu a “política de integridade cívica” da rede social, de acordo com a Bloomberg.

O Twitter já tinha invocado essa regras, precisamente, para combater a circulação de informações falsas sobre o processo eleitoral norte-americano. Esse combate à desinformação culminou na expulsão de Trump daquela rede social e de mais 70.000 contas dedicadas à partilha de teorias da conspiração, principalmente do movimento QAnon.

Mas nem a expulsão do Twitter fez Lindell recuar no apoio ao ex-presidente dos Estados Unidos. “Não vou recuar sobre essas máquinas que roubaram a nossa eleição. […] Nunca vou mudar a minha opinião sobre isso. Não vou implorar para não me boicotarem” afirmou numa entrevista recente, citada pela Bloomberg.

Mike Lindell é um apoiante desde a primeira hora de Donald Trump. E desde que começou a usar o Twitter para veicular a ideia falsa de que a eleição tinha sido roubada a Trump, que os pedidos de boicote de vários utilizadores à My Pillow foram-se acumulando naquela rede social.

De acordo com a Bloomberg, não são só apenas os utilizadores do Twitter que estarão a boicotar a My Pillow, devido ao indefetível apoio de Lindell a Trump. As norte-americanas Bed Bath & Beyond, Kohl’s, HEB Grocery e Wayfair estão entre as empresas que estão a abandonar os produtos da My Pillow.