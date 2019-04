Twitter surpreende investidores. Lucros triplicam no primeiro trimestre de 2019

A rede social Twitter triplicou os lucros líquidos no primeiro trimestre de 2019, registando um valor de 170 milhões de euros, segundo revela o jornal espanhol “Expansión” esta terça-feira. Um aumento muito relevante, face aos 54 milhões de euros, que tinham sido verificados em igual período de 2018.

O número excedeu as expetativas dos investidores, naquele que é o sexto trimestre consecutivo em que a empresa gera lucros. As receitas também superaram as previsões do mercado, chegando aos 702 milhões de euros, mais 18% do que no último ano.

Desta verba, 605 milhões de euros foram provenientes da gestão de anúncios, sendo que 383 milhões foram gerados nos Estados Unidos. Por outro lado, o número de utilizadores mensais subiu quase 5% em relação ao trimestre anterior, para 134 milhões, apesar da redução de contas em que o Twitter esteve submergido nos últimos meses.

A tecnologia liderada por Jack Dorsey está confiante de que os negócios continuarão a crescer no segundo trimestre, esperando uma receita entre os 690 e os 740 milhões de euros e um lucro operacional entre os 30 e 60 milhões de euros.