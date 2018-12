Uaucacau abre loja temporária com chocolates alusivos ao natal

A Uaucacau vai abrir uma loja temporária até 29 de dezembro, no Madeira Shopping, com chocolates alusivos ao natal.

Entre essa oferta vai estar produtos como a ginja em copos de chocolate, chupas de chocolate, e chocolates em vários formatos como puzzle, cd e telefone.

De referir que a Uaucacau é um projeto que produz chocolates artesanais que são obtidos através de produtos regionais. Em entrevista ao Económico Madeira, que pode ser consultada aqui, o responsável pela empresa, já tinha avançado a sua intenção de abrir uma loja em Lisboa ou no Porto até final do ano.

Na mesma entrevista era referido que a empresa conta com mais de 50 referências de bombons.

Actualmente a Uaucacau está presente na Rua da Queimada, no Mercado, e ainda tem uma parceria com um estabelecimento localizado no La Vie.