Uber duplica gorjeta dada aos motoristas durante o período natalício

A Uber vai duplicar a gratificação, vulgo gorjeta, dada ao seus motoristas durante a época Natal. Entre os dias 22 e 25 de dezembro, quando um utilizador em Portugal reconhecer um motorista pelo seu serviço positivo através de uma gratificação, a empresa irá oferecer esse valor também. Segundo um comunicado emitido esta sexta-feira, “esta é uma ação enquadrada na época natalícia que pretende celebrar o compromisso da empresa com a comunidade de motoristas”.

Em março deste ano a Uber anunciou esta nova funcionalidade em Portugal e até ao momento já foram oferecidos mais de 1,5 milhões de euros em gratificações aos motoristas que viajam com a aplicação. No nosso país a empresa já conta com mais de 6500 motoristas a viajar com a aplicação.

A Uber serve os utilizadores nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, na região do Algarve, e nas cidades de Braga e Guimarães. Desde que chegou a Portugal já foram realizados mais de 1,8 milhões de downloads da aplicação, cobrindo mais de 55% da população portuguesa. O Uber Eats está hoje disponível em mais de 13 cidades, disponibilizando refeições de mais de mil restaurantes.

“A nossa comunidade de motoristas é a prioridade daquilo que fazemos. Portugal é um dos países europeus com maior taxa de gratificação. Trabalhamos diariamente para tornar a sua experiência com a Uber cada vez melhor, e estamos atentos às suas sugestões. Esta ação pretende agradecer o compromisso diário dos mais de 6500 motoristas que viajam todos os dias com a aplicação Uber nas cidades portuguesas”, refere fonte oficial da empresa.