Uber, Kapten, Bolt, Cabify e MyTaxi: como pagar e utilizar?

Hoje em dia, pedir um carro para o levar ao outro lado da cidade está à distância de um toque no ecrã do seu smartphone. A quantidade da oferta não é pouca, por isso não se preocupe: terá sempre um meio de transporte disponível. Mas, na altura de escolher a app, saberá qual a mais adequada a si?

Como utilizar?

A utilização destas aplicações é bastante fácil e muito semelhante. Basta descarregar as apps para o seu smartphone (disponíveis para iOS, Android e Windows Phone), registar-se e começar a viajar.

Primeiro que tudo, é necessário que tenha Internet no seu smartphone para utilizar as apps.

Precisa ainda de ativar os serviços de localização para poder selecionar o ponto de recolha, dando informação ao motorista acerca do local onde deve encontrar-se consigo.

Por fim, basta confirmar viagem e esperar. Simples, não é?

Ainda tem a comodidade de poder acompanhar o trajeto do carro até chegar a si e perceber aproximadamente quanto tempo terá de esperar pelo mesmo, bem como a estimativa do preço da viagem.

Como é feito o pagamento?

Uma das novidades que este tipo de serviço proporcionou foi o facto de não precisar de efetuar o pagamento diretamente ao motorista.

O primeiro método disponibilizado e utilizado por todas as apps foi o pagamento através de cartão de crédito, por ser o mais cómodo e imediato. Este método de pagamento tem ganho popularidade entre os consumidores, não só para estas apps, como para o pagamento de outros serviços no geral.

Ao descarregar a aplicação e efetuar o login, são-lhe solicitados dados e é-lhe pedido para escolher o método de pagamento, que ficam registados para serem utilizados sempre que fizer uma nova viagem.

No entanto, existem aplicações que já oferecem a opção de efetuar o pagamento diretamente ao motorista no fim da viagem, como é o caso da MyTaxi, que aceita pagamentos em numerário, e a Cabify, que dispõe de Terminais de Pagamento Automáticos (TPA) através dos quais pode pagar diretamente com o seu cartão de crédito ou débito.

Uber

A Uber é o serviço que apresenta um leque mais variado de métodos de pagamento. Esta app aceita cartão de crédito, cartão de débito, cartões virtuais (MB Way, MB Net) e PayPal, excluindo apenas a opção de pagar diretamente ao motorista.

Bolt

A Bolt também disponibiliza vários métodos de pagamento, incluindo cartão de crédito, cartão virtual (MB Way, MB Net) e PayPal.

Kapten

Já a Kapten aceita pagamentos com cartão de crédito ou débito, não disponibilizando ainda a opção de pagar em dinheiro, PayPal ou com cartão virtual.

Porém, cabe salientar que, para serviços como o PayPal, é sempre necessária a existência de um cartão de crédito ou débito a priori.

Cabify

Esta app, para além de disponibilizar o pagamento através de TPA, diretamente ao motorista, aceita também cartão de crédito, cartão de débito e PayPal.

MyTaxi

Por fim, a MyTaxi oferece ao viajante a possibilidade de pagar com cartão de crédito, débito ou PayPal e ainda em numerário diretamente ao motorista.

Uber, Bolt, Cabify, Kapten e MyTaxi – qual escolher?

A escolha entre esta oferta tão variada pode ser difícil. Apesar de a sua utilização ser semelhante em todas as apps, estas podem diferir ligeiramente ao nível das tarifas praticadas, do tempo de espera pelo carro, na comodidade dos veículos, simpatia dos motoristas, entre outros fatores.

Cabe-lhe a si escolher entre a Uber, Bolt, Cabify, Kapten ou MyTaxi, dependendo do que mais privilegia numa viagem.

Será o conforto? Então talvez seja mais adequado escolher um serviço com uma oferta de veículos de uma gama superior. Dá prioridade a pagar pouco? Uma app que apresente tarifas mais competitivas pode ser a melhor escolha. Ou o que quer mesmo é chegar rápido ao destino? Nada como experimentar cada uma das aplicações de forma a compará-las e poder optar pela mais adequada a si.