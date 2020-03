Uber pode suspender mais contas de motoristas que tenham estado com alguém com coronavírus

A Uber poderá suspender temporariamente mais contas de motoristas da aplicação que tenham contraído o novo coronavírus (Covid-19) ou que tenham sido expostos ao surto que já infetou mais de 117 mil pessoas em todo o mundo.

“Temos uma equipa global dedicada, guiada pelos conselhos de um especialista em saúde pública, a trabalhar para responder em todos os mercados em que operamos em todo o mundo”, disse esta quarta-feira a empresa de transportes de passageiros.

Em declarações divulgadas pela agência noticiosa Reuters, a Uber adianta já tomou medidas nalguns mercados afetados, além deste conjunto de pessoas que está a trabalhar 24 horas por dia para apoiar as autoridades de saúde pública na resposta à epidemia que nasceu na China.

A multinacional norte-americana estabeleceu a política interna sobre o Covid-19 para todos os ‘riders’ e motoristas, descrevendo as etapas que se devem ser seguidas para gerir a situação. “Já ajudámos motoristas nalgumas áreas afetadas e estamos a trabalhar para implementar rapidamente isto em todo o mundo”, garante a Uber.

Só em fevereiro a Uber suspendeu 240 contas no México, tendo em contas que as pessoas em causa entraram em contacto com alguém cujo teste ao novo coronavírus deu positivo. Mais tarde, a empresa informou que iria ofereceria compensações.