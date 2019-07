Uber testa subscrição mensal de serviços combinados por 25 dólares nos EUA

A multinacional Uber está a testar a implementação de um sistema idêntico à subscrição de um passe mensal em troca de uma combinação de serviços junto dos utilizadores mais regulares, de acordo com o site noticioso “Techcrunch“. Os testes estão ser realizados nas cidades de São Francisco e Chicago, onde são apresentados como uma alternativa aos utilizadores regulares da Uber.

Em causa está uma subscrição mensal de um serviço combinado no valor 24,99 dólares (22,36 euros aproximadamente), que dará acesso a um preço mínimo garantido em todas as viagens no serviço Uber ‘Rider’, entregas gratuitas em todos os pedidos no seviço Uber Eats; e viagens gratuitas de bicilestas no serviço Jump.

Nos Estados Unidos, o teste deste nova modalidade de serviço está a ser visto como uma forma de resposta ao mercado. Em março deste ano, a principal empresa concorrente da Uber, a Lyft, anunciou um sistema idêntico para o mercado norte-americano.

Já no final do ano passado, a Uber lançou em algumas cidades dos EUA o “ride pass” no valor de 15 dólares, um serviço que ao ser subscrito permitia que os utilizadores usufruíssem sempre de uma tarifa fixa (sem sofrer variações de valores finais por causa da tarifa dinâmica).