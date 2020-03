Uber XL chega à Madeira

O Uber XL, opção para grupos com capacidade até seis utilizadores passa a estar disponível na cidade do Funchal, na Madeira. O serviço já está disponível no Algarve, Lisboa, Porto, Braga e Coimbra.

“Depois da adesão positiva em Lisboa, Porto, Braga, Coimbra e toda a região do Algarve, estamos orgulhosos em oferecer mais um produto no Funchal. A partir de hoje, famílias e grupos têm uma opção mais adequada às necessidades de mobilidade na ilha da Madeira.”, disse Manuel Pina, Diretor Geral da Uber em Portugal.

No Funchal vai existir uma tarifa base de 2 euros, a que acresce 0,15 euros por minuto e 1,10 euros por quilómetro.

“O serviço conta com uma tarifa mínima de 4 euros. Os veículos Uber XL também estarão disponíveis para realizar viagens UberX, tal como na restante operação”, refere a Uber.

A Uber refere que cobre mais de 65% da população portuguesa.