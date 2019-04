UBS com lucros de mil milhões de euros no primeiro trimestre, menos 27%

O UBS apresentou 1,141 mil milhões de dólares (mil milhões de euros) de resultados líquidos no primeiro trimestre de 2019, que comparam bem com o “trimestre homólogo muito forte do ano anterior, que beneficiou de um crédito de pensões de 241 milhões de dólares (216,5 milhões de euros).

O lucro teve uma queda de 27% em relação ao ano anterior. O retorno reportado sobre o capital CET12 (RoCET1) foi de 13,3%.

O banco suíço relatou ainda um resultado antes de impostos de 1,5 mil milhões de dólares (1,34 mil milhões de euros)

“O lucro antes de impostos reportado caiu 26% num ano para 1,546 milhões de dólares e em termos ajustados o resultados antes de impostos caiu 21% para 1,577 milhões de dólares. O rácio de cos-to-income ajustado do Grupo foi de 77,9%, com despesas operacionais a caírem 9% e com a queda de 12% no lucro operacional, devido ao ambiente de mercado desafiador e a um desempenho muito forte do ano anterior”, justifica a UBS.

“O primeiro trimestre de 2019 foi caracterizado pelas condições de mercado, que melhoraram no final do trimestre e em abril. Estamos no caminho certo com as iniciativas estratégicas que anunciamos na nossa Investor Update que se realizou em outubro passado, bem como as medidas que colocamos. no lugar para mitigar os ventos desfavoráveis ​​do mercado.Os benefícios dessas medidas devem surgir no segundo semestre do ano, apoiando nosso atraente plano de retorno de capital para o ano “, Sergio P. Ermotti, diretor executivo do grupo.