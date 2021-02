UEFA quer renovar Liga dos Campeões com o “Sistema Suíço”

A UEFA está a trabalhar no sentido de renovar o formato da principal competição de clubes europeia, com o apoio das ligas. O objetivo será criar um novo formato que satisfaça os clubes que apoiam a criação de uma nova competição de clubes na Europa – a Superliga europeia, segundo o portal “Palco 23”.

A entidade realizou o seu conselho de administração com a participação de todos os seus membros, num encontro em que se discutiu a evolução das competições europeias de clubes até à temporada 2024/25, com a ameaça da latente Superliga europeia.

O organismo que gere o futebol europeu está a trabalhar numa renovação da Liga dos Campeões, para a qual abriu um processo de consulta “acolhido” pelas ligas, que aplaudem o compromisso com o denominado “sistema suíço”, considerando-o uma melhoria “face às propostas mais radicais que surgiram em 2019”. Um modelo que, caso avance, implicará o fim da fase de grupos do torneio.

As ligas consideram que “o desenvolvimento das competições é suscetível de gerar mais interesse”, embora ao mesmo tempo “o seu impacto a longo prazo no ecossistema do futebol europeu” deva ser levado em consideração antes de ser tomada qualquer decisão.

Das ligas surge a preocupação, cada vez maior, com a eventual inclusão de mais dias num “calendário já muito congestionado”, além de questionarem “o possível impacto dos acessos e componentes comerciais no equilíbrio desportivo e financeiro das ligas nacionais”.

Entre os temas que debateram estão “várias opções de redistribuição financeira”, à procura do difícil equilíbrio entre os interesses dos clubes mais poderosos e a menor desigualdade no mundo do futebol. De qualquer forma, este foi apenas um primeiro contato. As ligas esperam trabalhar com a UEFA e outras partes interessadas para discutir a melhor solução.

“Sistema Suíço”, o que muda?

As equipas são colocadas em pares, para se enfrentarem entre si, não existindo um formato de fase de grupos. As principais características são as seguintes:

Número pré-estabelecido de rondas;

Equipas só se defrontam uma vez;

O sorteio é feito com base no ranking da UEFA e as equipas só enfrentam outras com o mesmo registo, ou seja, uma equipa com quatro vitórias só jogará contra outra que tenha um registo igual. Caso não seja possível emparelhar equipas com o mesmo registo, o confronto será com a equipa com o número de vitórias/empates/derrotas mais aproximado.

A principal vantagem deste sistema é permitir um maior número de equipas participantes com menos rondas sem eliminação, semelhante ao que acontece nos campeonatos domésticos. Este sistema é particularmente popular nos eSports e nas competições de jogos de tabuleiro como o Xadrez, onde já é utilizado há várias décadas.