Regulador europeu suspende todos os voos do Boeing 737 Max 8 nos céus de Portugal e Europa

O regulador europeu suspendeu todos os voos do Boeing 737 Max 8 nos céus da Europa, no seguimento do trágico acidente da Ethiopian Airlines.

Esta suspensão inclui Portugal também por estar abrangido às regras do regulador EASA. “Após o trágico acidente do Ethiopian Airlines, envolvendo um Boeing 737 Max 8, a Agência da União Europeia para a Segurança na Aviação (EASA) está a tomar todos os passos necessários para garantir a segurança dos passageiros”, pode-se no ler no comunicado do regulador emitida na tarde desta terça-feira, 12 de março.

“Como medida de precaução, a EASA publicou hoje uma diretiva (…) efetiva a partir das [19 horas de Lisboa], suspendendo todas as operações de voo de todos os Boeing Model 737-8 Max e 737-9 Max na Europa”, segundo a EASA.

“Em adição, a EASA publicou a Diretiva de Segurança, efetiva a partir das 19:00 UTC [19 horas de Lisboa], suspendendo todos os voos comerciais operados por operadores de países-terceiros” dentro da União Europeia com os modelos mencionados”, acrescenta a autoridade europeia.

O regulador europeu esclarece que já ofereceu a sua ajuda às autoridades da Etiópia para investigarem o acidente. No terreno, já estão autoridades norte-americanas por o modelo ser desenhado e construído nos Estados Unidos.

“A EASA continua a a analisar os dados assim mal estejam disponíveis. As investigações ao acidente continuam a decorrer, e é muito cedo para tirar conclusões sobre a causa do acidente”, acrescenta a autoridade europeia.

Após o acidente de 9 de março, que matou 157 pessoas na sequência da queda do Boeing 737 Max 8 da Ethiopian Airlines, vários países europeus interditaram esta terça-feira o seu espaço aéreo: o Reino Unido, a Alemanha, a França, a Áustria, Bélgica, Irlanda e Holanda.

Além do acidente da companhia aérea da Etiópia, houve um outro acidente em outubro de 2018 com o mesmo modelo de avião que vitimou 189 pessoas na Indonésia, da Lion Air. No espaço de cinco meses, mais de 300 pessoas morreram vítimas de acidentes neste modelo da Boeing.

Em Portugal, entre as diversas companhias aéreas nenhuma usa este modelo, segundo a informação disponível nos respetivos sites das transportadoras.

Das dezenas de companhias aéreas que detém 737 Max 8 nas suas frotas, apenas quatro operam em Portugal. São elas a polaca Enter Air, a marroquina Royal Air Maroc, a checa Smartwing e a turca Turkish Airlines.

Um Boeing 737 Max-8 da Norwegian esteve retido esta terça-feira no aeroporto do Funchal. O avião já descolou de regresso a Oslo, mas apenas com a tripulação, ficando os passageiros em terra, avança o Diário de Notícias da Madeira.

