Um chef de luxo para um cenário de sonho

O chef Joachim Koerper é a mais recente contratação do Tivoli Palácio de Seteais como consultor, com o objetivo de renovar e elevar a oferta gastronómica do hotel. O chef vai trabalhar em parceria com a equipa de cozinha do palácio para rever e atualizar menus e introduzir novos sabores e técnicas. A prioridade será criar uma nova carta para o restaurante Seteais, onde o chef vai apresentar algumas novidades, a par com uma nova abordagem aos pratos mais tradicionais. A renovação da carta de sobremesas está a cargo da chefe de pastelaria Cintia Koerper. Seguem-se a atualização das ementas de casamentos e eventos com assinatura do chef, assim como do buffet de pequeno-almoço.

“O Tivoli Palácio de Seteais é um hotel com reconhecida tradição gastronómica e a contratação do chef Joachim Koerper visa honrar essa história e tradição e ao mesmo tempo trazer um novo toque de contemporaneidade à oferta atual, elevando-a a um novo patamar. A nossa equipa está muito satisfeita por poder contar com a enorme experiência do chef Joachim Koerper e estamos certos de que os nossos clientes vão também gostar das novidades que o chef nos vai trazer,” afirma Miguel Garcia, diretor regional de operações da Minor Hotels, em comunicado.

Joachim Koerper é um nome incontornável no panorama da gastronomia nacional. Acabado de celebrar 50 anos de carreira, tem um percurso invejável que começou na Alemanha, o seu país natal, e passou por França, Espanha e Brasil até chegar a Portugal em 2004, onde abriu o restaurante Eleven, que conquistou, ao fim de nove meses, a primeira estrela Michelin, que foi também a primeira para a cidade de Lisboa. Nos seus projetos mais recentes, conta com a experiência da chefe pasteleira Cintia Koerper, que assina os menus de sobremesas.

Para o Tivoli Palácio de Seteais, traz na bagagem cinco décadas de experiência e a vontade de criar um projeto gastronómico único e vencedor. “Este hotel tem uma história muito rica e uma tradição culinária onde se destacam alguns pratos clássicos que vamos manter, dando uma nova apresentação e melhorando algumas técnicas. Claro que vou também introduzir algumas novidades, dando maior criatividade à oferta e preservando sempre os melhores sabores locais que cada época do ano nos traz”, assegura Joachim Koerper. Já Cintia Koerper promete trazer sabor e delicadeza à proposta de doces e sobremesas, com destaque para o tradicional Chá das Rainhas que vai contar com a sua assinatura especial. O chef está já a trabalhar com a equipa do hotel de forma a poder apresentar uma carta renovada no início de Novembro.