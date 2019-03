Um dos melhores restaurantes de praia da Europa fica em Portugal

O ”The Guardian” foi à descoberta dos melhores restaurantes de praia pela Europa e criou uma lista com os 10 melhores com base no preço, localização e qualidade de serviço.

Aveiro integra na lista em quinto lugar com o restaurante Bronze Seafood & Lounge Bar, na Costa Nova. O jornal britânico refere que é um local “perfeito”, com gastronomia a “preços razoáveis”, caracterizando-o como o lugar “perfeito para almoços longos ou noites românticas”, com uma vista para o pôr de sol.

De França às ilhas no Mediterrâneo, a lista contém um leque diversificado de restaurantes que têm uma coisa em comum: boa comida à beira-mar.

Chez Boulan

Onde: Lège-Cap-Ferret, França

Preço: 20 euros

O Chez Boulan foi construído em barracas na pequena península francesa, onde os donos das fazendas de ostras gerem o seu negócio há anos. Para além de prometer um menu à base marisco à beira mar, assegura também a presença do pôr-do-sol diariamente.

Crabshack

Onde: West Sussex, Inglaterra

Preço: 46 euros (40 libras)

O Crabshack foi inaugurado em 2015, e está a poucos passos da beira-mar.

O menu muda diariamente mas é pequeno e tudo é cuidadosamente preparado, sendo que o destaque vai para os pratos de peixe. Os cocktails e vinhos são igualmente de alto nível, especialmente se forem acompanhados por um fritto misto ou caranguejo recheado.

Shell Bay

Onde: Studland, Dorset, Inglaterra

Preço: a partir de 17,53 euros (14,95 libras)

A viagem de ferry até à Ilha de Purbeck, no sul de Inglaterra, demora apenas cinco minutos. À primeira vista parece ser uma cabana modesta, mas assim que se entra no espaço vai-se deparar com uma vista sobre o porto de Poole e as colinas da pequena ilha. Os pratos de caranguejo e peixe são a especialidade da casa.

Lottas Bak&Form

Onde: Rönnäng, Suécia

Preço: ?

A ilha de Tjörn, no oeste da Suécia, tem uma incrível costa de rochas, pequenas ilhas, praias e enseadas. Numa dessas enseadas encontra-se a cabana do Lottas Bak&Form. Há peixe, ovos, geleias e mel- tudo orgânico e caseiro e também pode aproveitar o mar para dar um mergulho ou andar de kayak.

Fiskehus

Onde: Jutlândia, Dinamarca

Preço: ?

Com pratos a variar desde os smørrebrød (pratos frios feitos com uma fatia de pão de forma escuro) aos skaldyrsplatte (um prato à base de lagosta, garras de caranguejo, camarões e mexilhões servidos com molho caseiro, fatias de baguete e manteiga) poderá desfrutar da cozinha dinamarquesa à beira mar perto do porto de Hirtshals.

La Caletta

Onde: Sardenha

Preço: desde 5 euros

Jante com os pés quase na areia ao suave silêncio das ondas, enquanto a música de fundo contribui para uma noite romântica em La Caletta, na ilha de Sant’Antioco , na Sardenha. Mas mesmo sem esse cenário, o cardápio de peixes vindo diretamente das das águas do Mediterrâneo da pequena cidade de Calasetta, no norte da ilha, seria por si só memorável.

Kalamakia Taverna

Onde: Peloponeso, Grécia

Preço: ?

Skoutari é uma praia pequena no topo da costa leste da península de Mani.

Para além de garantir um serviço de mesa caloroso, com uma vista sobre a maré, esta taberna grega oferece um menu à base de peixe, tapas e marisco- inclusive, até cozinha o peixe que pescou.

Harry’s Shack

Onde: Portstewart, Irlanda do Norte

Preço: ?

Esta taberna ao contrário de muitas referidas nesta lista, está aberta o ano todo.

Localizada entre as dunas na costa norte da Irlanda do Norte, numa das melhores praias de bandeira azul do Reino, a taberna do Harry (tradução livre para o português) oferece pequeno almoço, almoço e jantar garantido sempre frescura no menu, desde do tradicional peixe e batatas fritas a uma tigela de mexilhões.

Puerto Arnela

Onde:Galiza, Espanha

Preço: 45 euros

Os restaurantes galegos à beira-mar auferem em pratos à base de caranguejos aveludados, lagostins, camarões, berbigões, moluscos e perceves – o suficiente para alimentar quatro pessoas e se estiver de estômago cheio pode ser passear à beira mar e desfrutar do pôr-do-sol.