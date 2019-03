UMa abre 226 vagas para estudantes internacionais

A Universidade da Madeira tem abertas as candidaturas até dia 12 de abril para o Concurso Especial de Acesso e Ingresso para o Estudante Internacional. Ao todo são 226 vagas distribuídas por 18 cursos de Licenciatura.

Podem candidatar-se todos os estudantes que não tenham nacionalidade portuguesa, mas que têm qualificações que lhes conferem o direito de candidatura e ingresso no ensino superior no país em que foram obtidas ou um diploma do ensino secundário português ou de habilitação legalmente equivalente.

Para efeitos de seleção dos candidatos, a Universidade reconhece também os resultados obtidos em exames considerados equivalentes ao ensino secundário português, como o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio (Brasil), o Exame Unificado de Acesso (Macau), ou o Gaokao/Liankao (China).

Para o próximo ano letivo, 2019/2020, a UMa vai também disponibilizar 67 bolsas de redução de propinas. São destinadas aos estudantes nacionais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e da Venezuela e consistem na redução do valor da propina de Estudante Internacional que passa de 4 mil euros por ano para mil e 70.

Para se candidatar ao Concurso Especial de Acesso e Ingresso para o Estudante Internacional pode fazê-lo através do endereço: https://candidaturas.uma.pt