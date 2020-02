Uma “direção de continuidade”. Quem são os ‘vices’ de Rui Rio na liderança do PSD

André Coelho Lima:

É um dos rostos novos no ‘núcleo duro’ do PSD e vai substituir o presidente da Comissão Política Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, na vice-presidência dos social-democratas. Foi eleito deputado na Assembleia da República, depois de ter encabeçado a lista do PSD pelo círculo eleitoral de Braga em outubro. André Coelho Lima faz parte da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e é o coordenador do grupo parlamentar do PSD na Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados.

André Coelho Lima foi mandatário distrital de Rui Rio nas eleições diretas de há dois anos, nas quais o atual líder concorreu contra Pedro Santana Lopes, atual líder do Aliança. Foi várias vezes eleito para o Conselho Nacional do PSD e chegou a ser assessor jurídico de Pedro Duarte (fundador do Movimento X e atual crítico de Rui Rio), quando este era secretário de Estado da Juventude no Governo de Pedro Santana Lopes.

Foi por duas vezes candidato pelo PSD à Câmara Municipal de Guimarães, em 2013 e 2017, mas não conseguiu chegar à vitória. Ainda assim, gaba-se de ter conseguido mais um vereador nas primeiras eleições e outro nas segundas. É licenciado em Direito pela Universidade Lusíadas do Porto, com especialização em direito tributário, contabilidade e finanças, e exerce a atividade profissional de advogado desde 2000.

Isaura Morais:

Antiga presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Isaura Morais vai substituir a antiga bastonária da Ordem dos Advogados, Elina Fraga, na direção do PSD. Isaura Morais conta com uma vasta experiência autárquica. Chegou à câmara de Rio Maior em 2009 e aí se manteve durante dez anos. Antes disso, ocupava o cargo de presidente da Junta de Freguesia de Rio Maior, desde 2005.

Interrompeu o segundo ano de mandato na Câmara de Rio Maior para se encabeçar, a convite de Rui Rio, a lista de candidatos a deputados na Assembleia da República pelo círculo eleitoral de Santarém, no ano passado. Foi eleita deputada, juntamente com outros dois candidatos que constavam na lista do PSD por Santarém (João Moura e Duarte Marques). É licenciada em Recursos Humanos, com uma pós-graduação em Gestão de Marketing, e gestora/empresária de profissão.

Em 2010, denunciou à Polícia Judiciária ter sido vítima de violência doméstica, durante cinco anos, por parte do marido, Alexandre da Costa Fonseca. O homem foi constituído arguido, mas acabou por se absolvido e sair em liberdade com termo de identidade e residência.

Salvador Malheiro:

O antigo presidente da Câmara Municipal de Ovar, no distrito de Aveiro, e atual líder da distrital de Aveiro foi uma das grandes surpresas nas escolhas de Rui Rio para a vice-presidência de há dois anos e é agora um dos nomes que se vão manter. Foi diretor de campanha de Rui Rio na corrida às eleições diretas de 2018 e é um dos braços direitos do atual líder.

Entrou no PSD em 2013, durante as eleições autárquicas, e foi pelo partido que concorreu à Câmara de Ovar. Desde aí, tomou o gosto pela política e começou a alargar a sua esfera de influência. É vulgarmente conhecido pelo seu forte poder local, numa altura em que tanto se fala de descentralização. Foi apontado em 2018 como possível secretário-geral, mas rejeitou qualquer cargo que o obrigasse a desistir de Ovar.

David Justino:

Coordenador do Conselho Estratégico Nacional (CEN), tem sido o ‘homem sombra’ de Rui Rio e é, sem supresas, um dos nomes que se mantém como vice-presidente. Foi um dos responsáveis pelo programa político com que o PSD concorreu às eleições legislativas de outubro e tem defendido uma posição acérrima contra a oposição interna a Rui Rio.

David Justino foi militante do Movimento de Esquerda Socialista (MES), tendo aderido ao PSD em 1992. A mudança partidária terá sido fomentada por Isaltino Morais, que o levou para vereador da Habitação Social na Câmara Municipal de Oeiras. Foi ainda ministro da Educação durante o mandato de Durão Barroso e chegou a conselheiro para os Assuntos Sociais de Cavaco Silva, na altura em que este era ainda presidente da República.

Isabel Meirelles:

É a única mulher na lista de vice-presidentes de Rui Rio que se mantém. Refletindo a vontade de equilibrar o “núcleo duro” do partido em termos de género, Rui Rio quis retribuir há dois anos o esforço de Isabel Meirelles na corrida à liderança da Câmara Municipal de Oeiras, em 2009, considerando que este foi um grande desafio.

A advogada foi o nome escolhido pelo PSD para liderar a corrida do partido a Oeiras, depois de Isaltino Morais ter perdido o apoio dos sociais-democratas pelos alegados crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Na altura, o PSD caiu para terceiro partido mais votado no concelho, atrás do movimento independente Isaltino Oeiras Mais à Frente (IOMAF) e do PS. Isabel Meirelles conquistou apenas 16,42% dos votos.

Nuno Morais Sarmento:

Mandatário nacional da campanha de Rui Rio nas eleições diretas de 2018, Nuno Morais Sarmento foi desde logo apontado como um dos potenciais vice-presidentes do partido, após a vitória do ex-autarca do Porto. O social-democrata regressou à frente política com Rui Rio, depois de ter sido vice-presidente de Durão Barroso, em 2002, e de Pedro Santana Lopes, 2004.

Sob a liderança de Manuela Ferreira Leite (2008-2010), foi presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD. Votou em Paulo Rangel nas diretas do partido, em 2010, mas não foi o suficiente para lhe dar a vitória frente a Pedro Passos Coelho. Foi uma das vozes críticas durante a liderança do ex-líder social-democrata e antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, e um firme apoiante de Rui Rio desde a primeira hora.