Uma semana de coronavírus em Portugal: Escolas fechadas, eventos cancelados, corridas às farmácias e Presidente em quarentena

O primeiro caso de coronavírus foi detetado em Portugal há precisamente uma semana. Até ao momento, foram detetados 31 casos em Portugal. Neste cenário, as autoridades decidiram encerrar várias escolas em todo o país para evitar a propagação do Covid-19 no país.

Quais as escolas que se encontram encerradas?

Devido à concentração do Covid-19 na região Norte, esta é a que se encontra em maior alerta. Devido a diversos casos de contágio, todas as escolas de Felgueiras e Lousada estão atualmente encerradas. “Proceder-se-á ao encerramento não só dos estabelecimentos escolares (públicos e privados), mas também à suspensão de atividade dos estabelecimentos de lazer/culturais e de utilização pública, designadamente ginásios, bibliotecas, piscinas, espaços para eventos e cinemas”, sustentou a DGS.

Duas escolas da Amadora, a Escola Básica Roque Gameiro e a Secundária da Amadora, encerraram os estabelecimentos depois de terem sido identificados três casos: a professora, um aluno na Roque Gameiro e outro aluno na Secundária da Amadora. “Determina-se o encerramento das duas escolas e o consequente isolamento social profilático voluntário de toda a comunidade escolar, por um período de 14 dias”, lê-se no comunicado divulgado pelo agrupamento.

No Algarve, em Portimão, encontram-se encerradas as escolas Básica 2,3 Professor José Buísel e a Secundária Manuel Teixeira Gomes. Nesta cidade algarvia, há 1.800 alunos sem ir às aulas.

Também a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto suspendeu todas as atividade de formação, nomeadamente aulas, estágios ou visitas de estudo. Estes alunos estão ainda interditos de circular no edifício do Hospital de São João. O Centro Hospitalar Universitário de São João indicou, em comunicado, que estavam suspensas “as atividades da Associação de Voluntariado do Hospital de São João e das associações com fins sociais (nomeadamente: Liga dos Amigos do Hospital de São João, Fundação Infantil Ronald McDonald, Fundação do Gil, Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, Operação Nariz Vermelho – Associação de Apoio à Criança, Associação Nuvem Vitória, Bebes de São João)”.

Os complexos da Faculdade de Farmácia do Porto e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) estão também encerrados, depois de ter sido detetado um caso positivo entre a comunidade escolar. Assim, todas as atividades letivas nestas entidades ficam suspensas “independentemente do local onde ocorram”. Só o polo em Vairão do ICBAS, em Vila do Conde, não está abrangido por este encerramento.

Entre outros estabelecimentos, estão suspensas as visitas em 31 hospitais da região Norte, em lares e estabelecimentos prisionais, estando ainda proibida a entrada a roupa e comida.

Covid-19: Presidente da República faz teste na segunda-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fará esta segunda-feira o teste ao Covid-19, confirmou à Lusa fonte oficial da Presidência da República.

A decisão foi tomada depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter estado na terça-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa, com uma turma de uma escola de Felgueiras (Porto), que foi encerrada devido ao internamento de um aluno, adiantou a Presidência, numa nota publicada no ‘site’ oficial.

Corrida às farmácias. Vendas de máscaras disparam 1.800%

Portugal está a assistir a uma autêntica corrida às farmácias devido aos casos suspeitos e já confirmados de coronavírus em Portugal. As vendas de máscaras dispararam 1.829% em fevereiro face a igual período do ano passado, segundo dados enviados ao Jornal Económico pela Associação Nacional de Farmácias (ANF). No total, toram vendidas 419.539 máscaras durante o mês de fevereiro em todo o país. Entre janeiro e fevereiro, as vendas aumentaram 353% face às 92 mil máscaras vendidas no arranque do ano.

Mas os portugueses também estão a fazer uma corrida às farmácias por causa de desinfetantes, com as venda a aumentarem 221% em fevereiro face a período homólogo, num total de 198.939 máscaras. Em termos mensais, as vendas subiram 136% face às 61,9 mil embalagens de desinfetantes vendidas em janeiro.

Coronavírus obriga a cancelar ou a adiar vários eventos em Portugal

Bolsa de Turismo de Lisboa adiada devido ao coronavírus

A Associação Industrial Portuguesa (AIP), organizadora da Bolsa de Turismo de Lisboa, anunciou que decidiu adiar o evento devido ao novo coronavírus Covid-19, revelou a organização à TSF. O anúncio do adiamento da feira será realizado ao fim da tarde desta quinta-feira.

Indústria do mobiliário sem agenda para o Home Week

A organização do Portugal Home Show, um evento que reúne as empresas de mobiliário no Porto, optou por cancelar a edição prevista para 2020 porque as datas colidem com as do Salone del Mobile (Milão). O calendário deste encontro em Itália foi alterado devido aos receios de propagação do novo coronavírus e, consequentemente, o evento nacional ficou prejudicado. “As melhores empresas nacionais da Fileira Casa [que geraram cerca de 3,5 mil milhões de euros em 2018] estarão de regresso à Alfândega do Porto em 2021, com expetativas redobradas ao nível da afirmação internacional do evento”, garante a Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins, numa nota divulgada esta quinta-feira.

Fundação Champalimaud cancela conferência

A conferência “Metamorfose: ciência, informação, planeta e democracia” (“Metamorphosis: science, information, planet and democracy”), que deveria acontecer na Fundação Champalimaud (FC) na próxima semana (12 e 13 de março), foi adiada pelos mesmos motivos. Numa publicação no Facebook, a FC lamentou a decisão, que justificou com “os dados conhecidos até ao momento e as preocupações associadas à disseminação do coronavírus”. “Esperamos realizar esta conferência no futuro, informação que confirmaremos com a maior brevidade possível”, explicou a instituição, num post publicado no dia que em que foram confirmados os primeiros dois casos do surto em Portugal.

32º Encontro Nacional de Epileptologia sofre com o surto

A Liga Portuguesa Contra a Epilepsia (LPCE) decidiu adiar o 32º Encontro Nacional de Epileptologia, que iria realizar-se a 13 e 14 de março, e o XXII Fórum da Cirurgia da Epilepsia devido aos apelos quer da Ordem dos Médicos quer da Apifarma. As instituições emitiram um comunicado onde incentivam todos os médicos a não participarem em reuniões médicas “não essenciais”. “Esperamos realizar o Encontro logo que houver condições de segurança e estabilidade para o fazer, mas é nosso propósito que se realize este ano , o mais brevemente possível”, admitiu a LPCE.

Roda da Alimentação… Mais tarde

O Continente seguiu as recomendações da DGS em relação aos eventos e optou por adiar o Festival à Roda da Alimentação. “Atendendo ao impacto do Covid-19 a nível mundial, às situações de doença ocorridas na Europa, assim como às perspetivas e confirmação de casos em Portugal comunicados por parte das entidades de saúde, o Continente alia-se às instituições na salvaguarda da saúde pública”, refere a cadeia de supermercados do grupo Sonae. O reagendamento do festival ainda está a ser estudado.

Jogos adiados ou à porta fechada?

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) informou, no início desta semana, que os clubes da I e II Ligas de futebol vão aceitar a realização de jogos à porta fechada ou o possível adiamento de jornadas. Depois de uma reunião extraordinária, a LPFP explicou que “caso seja decretada a realização de jogos à porta fechada, haverá acatamento nos jogos de competições profissionais por parte de todas as entidades envolvidas”.

Urban Future cancelada para não conseguir “garantir a segurança de todos”

A conferência Urban Future, no âmbito da Lisboa Capital Verde Europeia 2020, também foi cancelada. Com mais de três mil participantes a atender ao evento, a organização da conferência optou por cancelar, uma vez que não conseguia garantir a segurança de todos os participantes e oradores. “Simultaneamente, vários parceiros e oradores tiveram que cancelar a sua presença devido a restrições de viagens impostas pelas suas organizações. Cada cancelamento foi uma peça a menos no nosso puzzle para um melhor futuro para as nossas cidades”, indicou a organização.