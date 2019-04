União dos Sindicatos da Madeira organiza concentração contra “normas gravosas” da lei laboral

A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) vai realizar uma concentração, esta quinta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira, para alertar para as normas gravosas da Lei Laboral, que ficarão mais gravosas com as medidas que o governo do PS, na República, pretende implementar.

Esta concentração surge inserida na ‘Jornada de Luta Nacional Convocada pela CGTP-IN – Contra as Normas Gravosas da Lei Laboral’ e também na sequência da proposta de Lei do Governo do Partido Socialista (PS) que, de acordo com a USAM, “as agrava ainda mais”, propostas estas que vão estar em discussão na Assembleia Legislativa da República.

Em discussão, explica a USAM, vão estar “algumas das propostas mais gravosos” que o Governo do Partido Socialista, quer aprovar na Assembleia da República.

“O Povo e os Trabalhadores têm o direito a serem informados de mais um atentado, da autoria do Governo do PS, contra Direitos Conquistados, e, querendo agravá-los ainda mais”, vinca a USAM.