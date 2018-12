União Europeia tem dois milhões de euros para empreendedores angolanos

emprrendeA União Europeia (UE) vai disponibilizar dois milhões de euros para capacitar empreendedores. O apoio do bloco económico europeu foi anunciado esta quarta-feira, em Luanda, no encontro de partes interessadas sobre “A política de empreendedorismo”, pela representante do embaixador da UE em Angola, Amaya Olivares.

Durante um encontro sobre “A política de empreendedorismo”, Amaya Olivares disse que há um apoio institucional da UE ao Ministério do Comércio, traduzido num vasto programa de formação e capacitação em empreendedorismo.

Por sua vez, o secretário de Estado do angolano Comércio, Amadeu Nunes, referiu que o contexto atual remete a um exercício profundo de reflexão em busca de novas formas e modelos de actuação para o desenvolvimento do tecido empresarial.

Amadeu Nunes acrescentou que nesta perspectiva vai se promover o diálogo intersectorial público-privado, no âmbito do programa “Train for trade II”, com destaque no desenvolvimento de políticas voltadas para a optimização do regulador.

O seminário tem como finalidade reforçar a capacidade dos empreendedores para a diversificação económica, a exportação de produtos não petrolíferos, bem como a integração na economia regional e mundial. Fazem parte desta formação, empreendedora estabelecida, aspirantes, representantes das indústrias criativas e outros grupos considerados prioritários pelas autoridades nacionais.