União Europeia permitiu “desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida”, defende Sara Cerdas

“Somos Europa – Geração Madeira” foi o tema do debate promovido, na passada segunda-feira, pelo Partido Socialista e que contou com a participação da candidata ao Parlamento Europeu, Sara Cerdas. A candidata às eleições europeias aproveitou para destacar a importância da Europa no nosso dia-a-dia, e lembra que “muitas das nossas conquistas, nomeadamente o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida a que se assistiu nas últimas décadas, foram possíveis em parte por pertencermos à União Europeia”.

Sara Cerdas referiu também o manifesto do PS para estas eleições, designadamente um novo contrato social para a Europa, assente numa agenda social, agenda de crescimento e emprego e numa agenda de inovação e sustentabilidade.

Neste ato eleitoral “os madeirenses têm uma oportunidade de mostrar o seu apoio à Europa, que são europeístas e que queremos cá estar e, todos juntos, construirmos uma Europa mais solidária, mais forte e, nas nossas diferenças, promovermos o nosso crescimento”, afirmou a socialista, recordando o facto de nas últimas eleições europeias, apenas um em cada três eleitores da Região ter ido votar.

Esta iniciativa contou também com a presença da Vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, que transmitiu a ideia de que apesar de sermos “uma ilha no meio do oceano” temos tudo a ver com a Europa e que tudo o que está pensado na Europa tem reflexos também sobra a Madeira. “Todas as políticas que a nível local nós conseguimos cumprir, nós fazemo-lo sempre tendo em vistae tendo por sustentação concetual as estratégias que são definidas a nível da Europa”, disse a Vereadora.

Madalena Nunes sublinhou como o trabalho que tem sido feito na CMF ajuda a cumprir a estratégia da Europa e focou alguns pontos que estão contidos na Estratégia Europa 2020, como a educação, o emprego e a inclusão social.

Outro orador convidado foi o gestor cultural Maurício Marques, que afirmou que é na nossa riqueza e na nossa diferenciação cultural da Europa que reside o maior desafio. Segundo o mesmo, o grande desafio da Europa para os próximos anos “não é a questão do dinheiro, não é a questão do financiamento, não são as obras, mas sim como é que nós podemos evoluir como povo europeu, sem cada um de nós perder essa identidade que nos diferencia face ao resto do mundo”.

O debate foi moderado pelo Vice-presidente do PS-M Miguel Iglésias e contou igualmente com a presença do presidente do partido, Emanuel Câmara, e deputados.