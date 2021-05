Matthias Ernst Leitner, coordenador internacional do International Center for the Study of Violent Extremism (ICSVE), afirmou que “a União Europeia intensificou o planeamento de uma possível missão militar para ajudar o governo de Moçambique, após os estados vizinhos da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) terem apresentado uma recente avaliação” da situação no terreno.

“Moçambique tem sido inflexível contra o envio de tropas estrangeiras, devido à sua tradição não-alinhada e às preocupações com a soberania”, escreveu este colaborador assíduo da Organização das Nações Unidas (ONU) num longo texto publicado pelo International Institute for Middle-East and Balkan (IFIMES), contrapondo que “o bloco regional da SADC começou a deliberar sobre uma resposta de segurança conjunta no final de 2020”.

