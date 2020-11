União Europeia poderá pagar 10 mil milhões pelas vacinas da Pfizer e CureVac

A União Europeia (UE) poderá pagar mais de 10 mil milhões de euros para assegurar centenas de milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, que ainda se encontram em fase final de testes, da Pfizer/BioNTech e da CureVac, assumiu uma fonte envolvida nas negociações à “Reuters” esta sexta-feira, 20 de novembro.

Informações previamente fornecidas à “Reuters” diziam que o bloco dos 27 ia pagar menos pela vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, sabendo-se agora que a UE acordou em pagar 15,50 euros por cada dose. Assim, a encomenda inicial das 200 milhões de doses terá um custo de 3,1 mil milhões de euros, e com a opção adicional das 100 milhões de doses o preço acresce para os 4,65 mil milhões de euros.

De acordo com as mesmas fontes, este negócio inclui também um seguro para que os países da União Europeia recebam uma indenização caso as empresas desviem doses para os Estados Unidos. A UE concordou separadamente em pagar 10 euros por dose para um fornecimento inicial de 225 milhões de doses da vacina da CureVac, um desconto em relação aos 12 euros que a empresa definiu como o preço da vacina.

A UE fechou um acordo com a CureVac esta semana para garantir o fornecimento de até 405 milhões de doses, das quais 180 milhões são opcionais. Um porta-voz da Comissão Europeia recusou comentar os termos e preços dos contratos das vacinas por serem confidenciais.

A Pfizer e a BioNTech disseram na quarta-feira que os dados finais mostraram que a sua vacina foi 95% eficaz contra a Covid-19, e que poderão começar a distribuir as vacinas antes do natal no caso de obterem autorizações de emergência.