Universidade da Madeira abre candidaturas para pós-graduação em gestão empresarial em parceria com ISCTE

Estão abertas as candidaturas, até 14 de junho, para a pós-graduação em gestão empresarial que resulta da parceria entre a Universidade da Madeira (UMa) e o INDEG-ISCTE. O programa é dirigido a profissionais, executivos, quadros e dirigentes sem formação em gestão que queiram aprofundar conhecimentos e competências nesta área.

A pós-graduação é coordenada por Ricardo Correia, da UMa, e por Fernando Ferreira, do INDEG-ISCTE. As candidaturas podem ser realizadas em http://candidaturas.uma.pt. Quem esteja inscrito na Associação de Antigos Alunos da UMa e Alumni ISCTE, beneficia de um desconto de 15%, e aqueles que sejam associados das Ordens Profissionais com protocolo com a UMa e os funcionários das empresas associadas da ACIF possuem um desconto de 10%.