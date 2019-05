Universidade da Madeira com campanha para ajudar Moçambique

O Departamento da Pastoral do Ensino Superior da Madeira e a ONGD SOPRO (Solidariedade e Promoção), com o apoio da Universidade da Madeira (UMa), estão a promover, até esta quinta-fera, uma campanha de angariação de fundos para apoiar as vítimas do Ciclone Idai, que atingiu a província de Sofala/Beira.

O objetivo da campanha é a recolha de verbas para ajudar na reconstrução de escolas, a comprar material escolar e a equipar centros de apoio educativo associados à Comunidade dos irmãos de La Salle Moçambique, que estão na Beira e que gerem o Colégio La Salle, o Centro Educacional e Assistencial de La Salle e a Escola João XXIII.

Os donativos podem ser realizados por transferência bancária (IBAN: PT50 0036 0096 99100095189 45) ou na banca de informações e ponto de recolha presencial localizada no átrio de entrada do Campus da Penteada.

No âmbito desta campanha tem lugar hoje a partir das 17:30 a exibição do filme “Uma escolha” (Mercy’s Blessing). O filme é aberto ao público em geral, no Colégio dos Jesuítas, seguido de uma tertúlia com Ana Isabel portugal, Voluntária Moçambique, Joaquim Pinheiro, Coordenador do Centro de Desenvolvimento Académico da UMa, Nuno Fraga, docente da Faculdade de Ciências Sociais e Ana Antunes, Voluntária SOPRO Moçambique.