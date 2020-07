Universidade da Madeira e Câmara de Lobos estabelecem cooperação para conceção do design do Centro Interpretativo do Curral das Freiras

A Universidade da Madeira (UMa) e a Câmara Municipal de Câmara Lobos (CMCL) assinaram

na passada sexta-feira um protocolo de cooperação para a promoção de iniciativas e a

realização de ações conjuntas, com incidência na valorização sócio – cultural.

O protocolo foi assinado no Edifício da Reitoria (Colégio dos Jesuítas), pelo Reitor da UMa, José Carmo, e pelo Presidente da CMCL, Pedro Coelho.

No âmbito deste protocolo, válido por um período de dois anos, renováveis, está prevista a

conceção do design de um centro interpretativo sobre a Freguesia do Curral das Freiras, a

desenvolver, nomeadamente através de estudos, atividades de investigação científica,

desenvolvimento concetual e projetual de uma solução expositiva e museológica.

Está também prevista, a cooperação ao nível dos recursos humanos e logísticos, que contribuam

para a promoção de competências técnico-profissionais, sociais e culturais aos associados da

UMa e da Câmara, bem como outras iniciativas nos domínios de intervenção específica das duas

entidades.

O centro interpretativo, a implementar em edifício público municipal situado na

freguesia do Curral das Freiras, pretende mostrar aos seus visitantes todas as características

identitárias que definem a localidades e a elevada capacidade de resiliência do seu povo ao longo

da história.