Universidade da Madeira recebe seminário internacional de desporto e ciência esta quinta-feira

A Universidade da Madeira (UMa) vai receber a 21 e 22 de março, no Colégio dos Jesuítas, o seminário internacional de desporto e ciência. São esperadas mais de vinte comunicações durante o evento.

O seminário vai ainda contar com a participante de docentes da Universidade de Múrcia, em Espanha, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e da UMa. Está também confirmada a presença de Alexandre Miguel Mestre, antigo secretário de Estado do Desporto e Juventude.

Esta segunda-feira é o último dia para a realização de inscrições para o congresso. Estas podem ser feitas no endereço https://tinyurl.com/sdc-uma19.