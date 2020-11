Universitários protestam junto ao Parlamento contra falta de respostas do OE2021

Fazendo jus ao mote “O Futuro está em Risco – O Ensino Superior Defende-se Agora!”, estudantes universitários deixam esta quarta-feira das salas e os edifícios onde todos os dias “passa o futuro do país” e rumam à Assembleia da República para protestar contra a falta de financiamento no ensino superior e a falta de resposta do Orçamento de Estado para 2021 (OE2021) para os seus problemas.

A concentração, que se inicia às 15h00, em São Bento, foi convocada pela Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa e subscrita pelas Associação de Estudantes da Faculdade de Letras (AEFLUL), Associação Académica da Universidade de Lisboa (AAUL) e Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (AAFDL).

Os estudantes acusam o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, liderado por Manuel Heitor, de se escudar na autonomia das instituições de ensino superior para não responder aos problemas do setor. Entre os problemas referem a escassez de apoios na ação social, com destaque para as bolsas e as questões do alojamento e das propinas, bem como a falta de meios materiais e humanos nas instituições.

“Não seremos complacentes com a aprovação de mais um Orçamento de Estado que não apresente soluções de fundo para problemas estruturais e pouco ou nada faz face às questões prementes colocadas pela pandemia”, afirma o manifesto da concentração a que O Jornal Económico teve acesso.